Sicurezza, lo specialista dei furti in auto individuato ed arrestato. Un colpo messo a segno insieme al figlio

Un esperto in auto parcheggiate da ripulire. Rapido e "invisibile", ma non alle telecamere di sicurezza di un negozio nel centro di Gubbio che aveva ripreso il ladro mentre si avvicinava a un'auto in sosta, mandava in frantumi il finestrino del passeggero e si impossessava di una borsa per poi allontanarsi.

Indiviudato l'uomo, i carabinieri di Gubbio lo hanno pedinato per alcuni giorni, verificando come il sospettato, un 40enne residente a Perugia, sistematicamente andasse alla ricerca di vetture appena posteggiate in parcheggi isolati, di attività commerciale, supermercati e cimiteri, per colpire. Secondo quanto emerso dalle indagini, si spostava per tutta la provincia di Perugia, arrivando anche ad Arezzo.

Al 40enne, oltre al colpo di Gubbio, vengono contestati due furti, uno ad Agello di Magione, l'altro a Bastardo di Giano dell'Umbria. In quel caso, è stato accertato, con lui era presente anche il figlio 20enne, poi denunciato a piede libero.

A seguito degli accertamenti svolti dai militari dell'Arma, il gip di Perugia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il perugino, eseguito nei giorni scorsi.