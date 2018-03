Allarme furti ad Assisi, task force in campo e un piano speciale per la sicurezza dei cittadini

“L’Amministrazione comunale di Assisi, con la collaborazione di Carabinieri e Polizia di Stato ha incrementato la sorveglianza nelle Frazioni e nel Centro Storico”. Così il Vicesindaco Valter Stoppini esordisce sulla questione sicurezza, spiegando di aver articolato negli ultimi giorni un efficace piano di prevenzione e contrasto dei furti che rappresentano per i cittadini un allarme da non sottovalutare.

“Abbiamo mobilitato la Polizia Locale (che ringrazio) oltre l’orario di lavoro, impiegando i nostri vigili - spiega Stoppini - in turni extra specifici per questa problematica. Gli Agenti della Municipale stanno affiancando le altre forze dell’ordine durante gli orari ritenuti “critici” per quanto riguarda i furti delle ultime settimane”.

Ma l’Amministrazione mette in campo ulteriori forze. “Un altro ente al quale abbiamo chiesto supporto - spiega Stoppini - sono i Volontari per Assisi. Anche loro nei prossimi giorni si muoveranno nelle zone del territorio più sensibili nel tentativo di contrastare questi episodi segnalando eventuali anomalie. Non posso che ringraziarli di cuore per l’eccellente che svolgono a servizio della comunità”.

“Le necessità delle persone sono – sottolinea il Vice sindaco - i primi punti all’ordine del giorno dell’agenda quotidiana di questa Amministrazione e nel pieno delle nostre forze faremo il possibile per la sicurezza di tutti coloro che vivono nel nostro Comune”.