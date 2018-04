Ladri in manette, catturata la banda della Panda verde: mesi di furti e razzie a Perugia

Per mesi hanno terrorizzato l'area dei Ponte con raid in appartamento e nei garage. Solo a marzo i furti accertati sono stati 5 ma molti altri potrebbero essere attribuiti nei prossimi giorni dato che le indagini dei carabinieri stanno andando avanti.

Hanno rubato in particolare a Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi e Ponte Felcino. Erano conosciuti come la banda della Panda verde dato che il mezzo veniva puntualmente notato dai cittadini durante gli assalti in appartamento.



In manette, grazie all'indagine dei Carabinieri di Perugia, Valfabbrica e Ponte San Giovanni, sono finiti due albanesi - rispettivamente classe 1976 e 1985 - irregolari, con molti precedenti per furti e violenze; uno in particolare era stato già espulso ma aveva fatto rientro nel territorio nazionale.



C'è voluto oltre un mese per risalire alle loro identità e al luogo dove nascondevano la refurtiva: in campo intercettazioni, riprese video e le preziosi testimonianze dei cittadini. Il luogo dove ammassavano la refurtiva - oro, orologi, telefoni e vestiti di marca - era un vecchio casolare a Montelaguardia. Non è stato facile catturare i due ladri: una volta intercettati in alcuni locali pubblici - già frequentati da criminali - i militari hanno fatto scattare l'operazione per effettuare gli arresti.



Ma i due banditi hanno prima tentato la fuga e poi hanno reagito a calci e pugni. Ben due carabinieri sono rimasti feriti, sabato scorso, ma riuscendo lo stesso a non far fuggire gli uomini della banda della Panda verde. Parte della refurtiva è stata ritrovata e messa in sicurezza dalle forze dell'ordine. Nelle prossime ore saranno chiamati i probabili proprietari per il riconoscimento e la riconsegna.

Il modus operandi dei due uomini (caratterizzato da scaltrezza e abilità operativa) era, infatti, sempre lo stesso: approfittando della momentanea assenza dei proprietari degli appartamenti, i criminali, mediante l’effrazione di porte e finestre, s’introducevano all’interno delle abitazioni, asportando numerosi oggetti di valore, per poi darsi alla fuga utilizzando una macchina utilitaria risultata essere oggetto di furto.