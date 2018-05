Raid in casa all'ora di cena, maxi bottino: è caccia alla banda

Furto in un'abitazione a Todi, nella frazione di Camerata, quello avvenuto nella serata di ieri, martedì 28 maggio. Anche in questo caso, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, uno o più malviventi sono riusciti ad introdursi nel'appartamento forzando le vie di accesso.

Una volta riusciti a penetrare all'interno, hanno letteralmente saccheggiato la casa, asportando monili, preziosi e altri oggetti di valore, per un ammontare complessivo di circa 20mila euro. Ad accorgersi del furto, i proprietari di casa che intorno alle 22 hanno dato l'allarme alla centrale del 112 per denunciare l'accaduto. I ladri avrebbero agito in un arco temporale che va dalle 19 circa, fino alle 21.30. Orario questo, in cui i proprietari erano fuori casa. Sul caso indagano i carabinieri.