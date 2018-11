Continuano gli assalti dei ladri nelle case, è boom di furti: ecco le zone più colpite

Non solo in Altovere. La scia dei furti nelle abitazioni si fa sentire anche in altre zone dell'Umbria, in particolare nell'assisano e a Todi. Anche in questo caso i ladri, per saccheggiare case e appartamenti, agiscono anche nel pomeriggio. In quella fascia oraria in cui il buio è già calato (tra le 17 e le 19) e dove i proprietari spesso sono ancora fuori per lavoro.

Insomma, agirebbero approfittando dell'assenza di persone in casa come è successo nella frazione assisana Le Viole dove un paio di giorni fa - come riporta il Corriere dell'Umbria - su tre tentativi di furto, uno è andato a segno. Colpita anche la zona di Rivotorto e perfino un agriturismo. Nel week end invece i ladri hanno "visitato" anche la zona di Palazzo. Da quantificare il bottino, tra gioielli e contanti. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine. Anche Todi - come riporta il quotidiano - non è stata risparmiata dall'incursione dei ladri.

Come detto in Altovere anche negli ultimi giorni sia al Commissariato di Polizia - guidato dal nuovo commissario capo Adriano Politano - che alle caserme dei Carabinieri, stanno arrivando molte segnalazioni di auto e persone sospette che si aggirerebbero dalle 17 in poi - una volta fatto buio - per le vie dei comuni e delle frazioni.