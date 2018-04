LA SEGNALAZIONE - Le 'cacciatrici' di anziani tornano in azione: "Ecco come agiscono per derubare le vittime"

Sono giovani, hanno un'età tra i 30 e i 40 anni e hanno come vittime persone indifese. Tornano le "cacciatrici" di anziani da spennare, con la scusa di un abbraccio o di essere amici di parenti che sono andati a vivere lontani. Un modus operandi per carpire la fiducia della vittima da derubare. Accade a Gaifana, dove anche mamma e figlia sarebbero state approcciate dalle due donne sulla porta della chiesa. La segnalazione sta facendo il giro dei gruppi whatsapp proprio per mettere in allerta i cittadini. Le due, si aggirerebbero a bordo di un'auto grigia e altre segnalazioni giungono anche da Nocera e Gualdo. Vanno a caccia di anziani per poi portagli via tutto quello che di prezioso hanno addosso.