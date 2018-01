Raid dei ladri in Altotevere: si aprono un varco nel muro e saccheggiano negozio e palestra

Furto in una struttura commerciale dell'Altotevere, quella compiuta dai ladri nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio. Nelle mire dei malviventi, alcune attività professionali in via Martiri della Libertà a Città di Castello. Come riporta il sito di informazione locale Atvreport.it, i ladri sono entrati nello stabilimento approfittando dell'assenza dei titolari poi -una volta aperto un varco nel muro - hanno fatto "visita" a un negozio di parrucchieri, alla palestra e a un'agenzia di assicurazioni. Magro bottino, ma tanti i danni arrecati alle attività commerciali colpite. Sul caso indagano i carabinieri capitanati dal luogotenente Fabrizio Capalti per riuscire a risalire all'identità dei malviventi.