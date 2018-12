Continua l'ondata di furti in Altotevere, ancora raid dei ladri: via con soldi e gioielli

Allarme furti nel tifernate. Ancora incursioni dei ladri in alcune abitazioni; in particolare nella zona Sud dell'Altotevere. Sabato sera, approfittando dell'assenza in casa dei proprietari, i malviventi sono riusciti a penetrare all'interno di un appartamento a San Maiano utilizzando una scala per poi entrare dalla finestra dello stabile sito al primo piano. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro la casa alla ricerca di preziosi e soldi contanti.

Stesso modus operandi per un altro colpo, a pochi metri di distanza. I ladri, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, sono entrati in azione anche a Promano e Umbertide, dove è stata presa di mira una villa. In un'altra occasione, per poter agire indisturbati, i ladri hanno chiuso la porta a chiave in modo da aver tempo per frugare e scovare gioielli e contanti. Sui casi di furto stanno indagando gli agenti del Commissariato di Città di Castello e i carabinieri.