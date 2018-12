Continua la piaga dei furti in Altovere, raid nella villetta di un imprenditore: spariti soldi e gioielli

Non si placa l'escalation di furti in Altotevere. Ad essere presi di mira sono appartamenti e villette dove i malviventi agiscono approfittando dell'assenza dei proprietari. In particolare è stata colpita la zona Sud di Città di Castello dove si è regstrata un' incursione all'interno di una villetta di un imprenditore locale e da dove sono stati prelevati alcuni preziosi. Come riporta AtvReport.it, le forze dell'ordine stanno ora cercando di risalire agli autori dei raid commessi, a Promano sono state visitate un paio di abitazioni. Anche in questo caso sono spariti gioielli e preziosi.

Alcune sere fa è stato saccheggiato anche un bar ai due passi dal centro storico; dopo essere entrati nel locale, i ladri hanno forzato le macchinette cambia soldi delle slot machine per poi scappare con il bottino. Sul caso stanno indagando i poliziotti del Commissariato di Città di Castello; al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza. Il bottino si aggira intorno a qualche migliaia di euro.