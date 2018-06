Nuova ondata di furti a Perugia: spaccano i vetri delle auto per scovare le chiavi di casa

Una nuova ondata di furti nel perugino. Sono vari i colpi messi a segno in alcune abitazioni di Perugia e nelle frazioni circostanti dopo che i ladri hanno prelevato le chiavi di casa dalle auto dei proprietari. Quello che salta agli occhi è infatti il modus operandi utilizzato dai malviventi. Prima individuano le auto da colpire, parcheggiate in ampi spazi in occasione di feste ed eventi sopratutto in questo periodo estivo, in modo da poter agire senza essere scoperti. Poi, una volta spaccati i vetri e trovato le chiavi dell'abitazione nascoste nel veicolo, attraverso carte di circolazione o altri documenti, i malviventi riescono a risalire all'indirizzo delle abitazioni. Sono almeno cinque o sei i colpi messi a segno con questa tecnica.

Approffittando dell'assenza dei proprietari, si intrufolano in casa razziando in poco tempo tutto quello che riescono a trovare. Il consiglio è quello di non lasciare nulla all'interno dei veicoli in sosta, tantomeno le chiavi della propria abitazione. Scongiurando così la possibilità ai ladri di accedere alle proprie abitazioni con tanta facilità.