Furti a Perugia. Il racconto e l'appello al sindaco: "Si sono arrampicati e sono entrati forzando la finestra"

I furti in appartamento a Perugia e provincia sono una piaga che cresce di settimana in settimana nonostante il lavoro (e gli arresti) delle forze dell'ordine. I predoni ormai agiscono anche con i proprietari di casa all'interno e non solo la notte. L'ultimo furto a Perugia è stato raccontato su facebook direttamente dalla vittima che ha scritto al sindaco di Perugia per chiedere più forze dell'ordine per pattugliare la città. Il fatto è avvenuto ai Rimbocchi di Elce.

*******

Caro sindaco Andrea Romizi,

questa notte, ignoti, dalla mia terrazza a Rimbocchi di Elce, al primo piano, che affaccia su Strada Perugia San Marco, frequentatissima di giorno e di notte da auto, mentre dormivo si sono arrampicati (ancora mi chiedo come) ed entrati nel salone, forzando, (immagino visto che non ci sono vetri rotti) dalla porta finestra che poi svegliandomi ho trovato aperta. Quando mi sono alzata la borsa che stava nel salone era in terra, nel terrazzo, con oggetti e foglietti sparsi ovunque ed il portafogli con i documenti non c'era più. Per fortuna, più tardi il portafogli è stato rinvenuto vicino ai bidoni della spazzatura con tutto il suo contenuto, documenti compresi. Diciamo tutto è bene ciò che finisce bene, ma se mi fossi imbattuta in questi indesiderati ospiti cosa sarebbe potuto succedere? Ovviamente provvederò subito a sbarrare, a mo' di prigione, tutte le finestre ma, mi chiedo, questa è la città rinata e sicura che il sindaco, la sua giunta ed i suoi consiglieri ci dipingono? Ringrazio le forze dell'ordine, chiamato il 113 sono intervenuti prontamente, ma non possono certo fare miracoli. Sono ben al di sotto dell'organico di cui avrebbero bisogno. A chi spetta chiedere rinforzi, dobbiamo fare una raccolta firme? Mi sono presa un giorno di permesso visto che stanotte ho dormito poco, rincuorata perchè poi alla fine tutto si è risolto per il meglio, ma ritengo che questa città non meriti di essere ridotta così. Facciamo qualcosa.