Furgoncino tenta il sorpasso e si schianta contro un palo a Monteluce

Un incidente si è verificato pochi minuti fa in via Enrico dal Pozzo tra la zona del cimitero monumentale e le strutture universitarie.

Un furgoncino, probabilmente in fase sorpasso non si è accorto della presenza dei pali di sostegno delle telecamere di controllo del traffico e vi si è schiantato contro (foto Francesco Bastianelli).

Traffico in tilt per l'obbligo di percorrenza ad una corsia finché non saranno terminati i rilievi della Polizia municipale e le operazioni di rimozione del mezzo incidentato.