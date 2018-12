Per il funambolo Andrea Loreni spunta la proposta di una collaborazione col Love Film Festival

Si prepara con cura l’occorrente per la funambolica impresa che Andrea Loreni offrirà alla Vetusta l’8 dicembre alle 17. È tutto un fervore di opere minuziosamente eseguite. Si tende il cavo che segnerà il percorso di 70 metri, a far capo da un camion Gesenu (in veste di sponsor), fino a una finestrella delle soffitte della cattedrale.

Il dislivello è di circa 27 metri e costituisce la novità di quest’anno. L’evento si svolgerà al buio, con dei led a segnare il percorso. Parliamo con Loreni delle difficoltà e della paura. Che non va rimossa, ma modulata, equilibrata alla luce di un filtraggio emotivo che gli deriva dalla pratica dello zen: non solo filosofia, ma modalità esistenziale che unisce corpo, mente e spiritualità.

Loreni è tranquillo e risponde con garbo tutto torinese. Dice di no a un caffè (“ne ho presi già quattro”), ma si presta a una nuova conoscenza. L’Inviato Cittadino gli presenta Daniele Corvi, inventore e direttore artistico del Love Film Festival di cui inizia oggi l’anteprima (oggi, ore 17, alla Vaccara, presentazione del libro di Giuseppe Maccarrone “Sotto attacco delle ’Ndrine” e l’8 alle 17, sempre alla Vaccara, con “Alfiero Toppetti. “Una spalla per amico”).

Spunta così una proposta di collaborazione di Loreni all’interno di quel Festival che sta crescendo per importanza e dimensioni. Non tutti sanno che il lavoro di Loreni si dipana anche in contesti geograficamente distanti, come il Giappone. Proprio nella terra del Sol Levante, Loreni si è prodotto in un’impresa eccezionale che ha fortemente attirato attenzione mediatica e… cinematografica.

Altro non si può finora aggiungere, per una questione di riservatezza. Basti dire che i perugini potrebbero trovarsi, a maggio, ancora con Andrea Loreni. Ma stavolta in veste… diversa, rispetto a quella con cui l’hanno finora conosciuto.