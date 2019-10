Fugge nel traffico con un uomo aggrappato al cofano dopo l'incidente, signora sotto processo

Scena da film alla rotatoria di via Nervi a Corciano. Una donna tampona un’auto e poi fugge con il proprietario della vettura colpita aggrappato al cofano, scaraventandolo a terra dopo un centinaio di metri con un brusca sterzata.

Secondo il racconto fornito dalla persona offesa e da due testimoni, il 2 maggio del 2018, nell’affrontare la rotatoria di via Nervi, la persona offesa veniva tamponata da un’altra vettura. L’uomo scendeva dall’auto per verificare i danni e chiedere i dati all’altro automobilista, una giovane donna che appariva molto spaventata.

La donna non scendeva dall’auto, ma ingranava la prima e tentava di ripartire, con l’uomo che si parava davanti e finiva sul cofano. La signora proseguiva nella sua azione e percorreva almeno cento metri con l’uomo aggrappato al cofano. Solo dopo una violenta sterzata questi cadeva in terra e la donna si allontanava.

Due testimoni raccontavano agli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, di aver visto un’auto sfrecciare per strada con una persona stesa sul cofano dell’auto, per poi vederlo cadere.

Gli agenti rintracciavano la donna grazie al numero di targa preso dai testimoni e riferivano che era stata sporta una denuncia contro ignoti per i fatti avvenuti sulla rotatoria. L’uomo si era recato in ospedale lamentando forti dolori alle gambe, alla schiena e ai glutei, contusioni giudicate guaribili in sette giorni.

La donna, difesa dall’avvocato Vittorio Lombardo, presentava a sua volta querela, affermando che l’uomo si era seduto volontariamente sul cofano della sua auto dopo averla aggredita verbalmente a seguito dell’incidente. Affermando anche che era stato l’uomo, con una guida spericolata, ad andarle addosso con l’auto.

La donna è stata rinviata a giudizio per le lesioni.