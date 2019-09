Fugge in Germania con i macchinari della pizzeria, ricercato dall'Interpol

Sparisce con i macchinari della pizzeria che ha preso in affitto e “fugge” in Germania. E scatta la ricerca internazionale con l’Interpol per notificare gli atti del processo che lo vede imputato per appropriazione indebita.

Il pizzaiolo 40enne sotto processo, originario della provincia di Frosinone, ha preso in affitto una pizzeria a Perugia, gestendola per un po’. Una volta chiusa l’attività e riconsegnati i locali al proprietario, questi si accorgeva che erano sparite “1 impastatrice, 1 trita mozzarella, 1 frullatore per pomodori, numerosi piatti e lampade esterne, concesse in affitto”.

Da qui la presentazione, da parte del proprietario del locale, di una querela e l’accusa di appropriazione indebita, “con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera”.

L’imputato, irreperibile, sarebbe andato a vivere e lavorare in Germania e proprio lì lo avrebbe cercato l’Interpol per notificargli gli atti del processo.

Il proprietario della pizzeria si è costituito parte civile tramite l'avvocato Vittorio Lombardo.