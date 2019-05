Evade dai domiciliari e va a passeggio per Assisi, arrestato dai carabinieri

Giovanissimo, ma con una carriera criminale internazionale, con condanne in Italia e in Romani, principalmente per furto e poi per violazioni degli arresti domiciliari o degli obblighi di sorveglianza speciale.

Un giovane rumeno è stato arrestato ieri dai carabinieri di Assisi perché ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale e dei domiciliari in quanto ha lasciato la sua abitazione a Bastia Umbra per recarsi ad Assisi.

Per il giovane, difeso dall’avvocato Daniele Federici, si tratta dell’ennesima violazione, l’ultima di una lunga serie che gli è già costata una condanna a 3 anni e 11 mesi in continuazione con il reato di furto per il quale era stato arrestato.

Il ragazzo è stato fermato perché era evaso dai domiciliari per raggiungere la fidanzata ad Assisi; un’altra volta si era recato al Sert senza richiedere la preventiva autorizzazione; un’altra volta era uscito per fare un giro in città in quanto non ce la faceva a stare in casa.

Dopo una prima serie di furti in Italia, i genitori preoccupati, l’avevano mandato a stare dai parenti in Romani. Anche lì era stato accusato e condannato per furto. Rientrando in Italia prima dell’esecuzione. L’autorità giudiziaria rumena ha chiesto a quella italiana il riconoscimento di quella sentenza.