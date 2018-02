All’alt dei carabinieri tenta la fuga: braccato e arrestato, nell’auto cocaina e contanti

Incappa in un posto di controllo in zona Pantalla, lungo la E45, ma fugge all’alta dei carabinieri.I militari di Todi, nel corso di un servizio di prevenzione disposto dal Comando Provinciale di Perugia, hanno intimato l’alt al conducente, ma invece di fermarsi ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a braccarlo e a perquisirlo ed è così che dall’auto sono saltati fuori 13 grammi di cocaina già divisa in dosi e 250 euro in contanti. Il conducente, un 24enne di origine albanese, è stato tratto in arresto e trattenuto nella caserma di Todi in attesa del giudizio presso il Tribunale di Spoleto.