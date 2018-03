Fuga di gas in un appartamento, anziana salvata dai vigili del fuoco

E' stata salvata solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, che poco prima dell'ora di cena di ieri, giovedì 29 marzo, sono arrivati in una abitazione nel quartiere di Ferro di Cavallo per una fuga di gas. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento della donna, un'anziana di circa 78 anni, portandola in salvo e mettendo in sicurezza lo stabile. Nessun danno e nessun ferito, fortunatamente. La donna, da quanto si apprende, era chiusa in una stanza e sarebbero stati alcuni vicini ad allertare il 115 dopo aver sentito l'odore del gas.