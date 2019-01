Tenta di speronare l'auto dei carabinieri, fuga e inseguimento a Ponte San Giovanni

Cerca di sfuggire ai carabinieri e sperona la “gazzella” nel folle inseguimento per le strade di Ponte San Giovanni.

Durante un servizio di pattuglia nel quartiere perugino, i militari notavano una vettura che si aggirava per le strade senza una apparente meta. Insospettiti i carabinieri si mettevano a seguire la vettura. L’automobilista si accorgeva dell’auto di servizio dei militari e cercava di fuggire, accelerando, compiendo manovre azzardate e pericolose a causa dell’intenso traffico cittadino dell’ora di punta. Quando i militari si avvicinavano tentava anche si speronare l’auto di servizio, senza riuscirvi per la prontezza del militare alla guida. Poco dopo l’uomo veniva fermato e condotto in caserma.

Dopo una notte in caserma l’uomo, un cittadino albanese di 20 anni, è stato condotto in tribunale con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l’arresto.