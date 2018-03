Via Bonfigli, fuga di gas nella notte: strada chiusa al traffico

Fuga di gas nel cuore della notte nel quartiere di Borgo XX Giugno. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione. La perdita di gas è avvenuta in via Bonfigli, non molto lontano dal Tennis Club e la strada è stata momentaneamente chiusa per permettere ai tecnici di effettuare i lavori necessari al ripristino. Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta una ditta specializzata per la riparazione delle tubature.