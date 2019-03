Frutta e verdura dal Marocco vendute per italiane, sotto processo commerciante

Frutta e verdura fresca prodotta nell’orto di casa. Recitava così, all’incirca, l’annuncia del venditore di ortaggi, verdure e frutta, al mercato settimanale di Umbertide di un produttore e venditore.

Secondo i carabinieri del Nas, invece, si trattava di frode in commercio perché la frutta e la verdura non erano coltivati nei campi dell’azienda agricola dell’uomo, ma comperati dai grossisti, a volte anche all’estero. Frode che non sarebbe riuscita solo perché scoperto dai carabinieri del Nas al mercato.

Secondo il capo di imputazione che ha portato l’uomo in tribunale, difeso dagli avvocati Marco Brusco e Giuseppe De Lio, lo stesso avrebbe “tentato di vendere prodotti ortofrutticoli freschi per origini e provenienza diversa dal dichiarato, ovvero, prodotti di altre aziende e dichiarati come di produzione della propria azienda agricola”.

I controlli dei carabinieri del Nas si sono svolti al mercato cittadino di Umbertide, dove l’uomo aveva il suo banchetto con i “prodotti ortofrutticoli esposti al pubblico” e recanti “un cartello riportante, oltre alle indicazioni relative al prezzo e denominazione di vendita anche la dicitura ‘azienda agricola ...’. Dalla consultazione dei documenti relativi alla tracciabilità degli alimenti, però, i carabinieri accertavano che non provenivano dall’azienda di proprietà dell’uomo, bensì erano stati acquistati presso società commerciali per la vendita all’ingrosso di frutta e verdura.

In particolare “i fagioli e peperoni rossi e gialli” non erano neanche italiani, ma provenivano dall’importazione da Marocco e Spagna. Secondo il Nas e la Procura “i clienti consultando le indicazioni riportate sui cartelli esposti, sarebbero stati tratti in inganno certi di acquistare” frutta e verdura prodotta nell’azienda agricola dell’uomo.