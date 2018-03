Sbarcato dal volo per Londra e subito ammanettato: era uno spacciatore latitante

E’ sbarcato dal volo proveniente da Londra all’aeroporto S. Francesco di Assisi ieri verso le ore 11 e si è presentato ai controlli esibendo un passaporto rumeno in corso di validità. Ma gli accertamenti sul nominativo hanno evidenziato che sul 19enne rumeno pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Perugia. Nel dicembre dello scorso anno è stato condannato per spaccio e furto e la pena e la pena prevista è stata di un anno, 10 mesi e 14 giorni di reclusione. Una volta terminato il rito della identificazione è stato portato in un istituto carcerario per minori in Toscana.