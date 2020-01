Schianto in galleria: grave una mamma, ferite lievi per i figli che viaggiavano con lei

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti per un incidente stradale all'interno della galleria della Contessa.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture. In una Volkswagen Polo viaggiava una mamma con i due figli, in una BMW Serie 1 un uomo.

La donna è stata estratta dall'abitacolo e trasportata in ospedale in codice rosso, mentre i figli hanno riportato ferite lievi, così come l'altro conducente.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche i Carabinieri, la Polizia locale e tre ambulanze.