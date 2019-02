Frontale a Garavelle di Città di Castello, due feriti in codice giallo

Un incidente stradale con due feriti gravi è avvenuto stamattina in via Roma, località Garavelle, a Città di Castello. Lo scontro frontale è stato fra due autovetture, una Golf e una C3.

Sul posto sono intervenuti oltre alla Polizia municipale, il 118 con due ambulanze e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello, per mettere in sicurezza i mezzi e squadre operative del Comune per la ripulitura della strada. A causa dell’incidente ci sono state ripercussioni e rallentamenti al traffico.

I due feriti, di 49 e 45 anni, sono stati trasportati in ospedale con codice giallo per trauma cranico e trauma facciale. La loro condizione viene definita di media gravità.