Frode fiscale da milioni di euro per non pagare le imposte: sei indagati

Sei denunce, sei milioni di euro sequestrati e una maxi frode per evitare di pagare imposte, tasse e contributi. È quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Foligno con l’operazione “No taxes”, che ha preso piede a seguito della verifica fiscale di una società del settore impianti elettrici, risultata “evasore totale”. Le accuse sono di occultamento delle scritture contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione.

Tra gli stratagemmi messi in atto negli anni per sottrarre beni all’Erario, anche quella di incorporare l’azienda all’interno di un’altra società, ma gestita dagli stessi amministratori e l’utilizzo di perizie false per sottostimare il valore degli asset finanziari.

Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalle procure di Roma e Spoleto, hanno portato al sequestro di denaro, quote societarie e di un edificio a Torino, per un valore complessivo di circa sei milioni.