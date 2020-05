Friuli, proseguono le ricerche dell'eugubino scomparso: tornano in volo gli elicotteri

Continuano senza sosta le ricerche del quarantenne eugubino domiciliato a Pordenone scomparso nel nulla da giorni sulle montagne del Friuli dopo che la sua auto dell'uomo è stata ritrovata alle Roncjade di Piancavallo ieri dai Carabinieri di Aviano con dentro il suo cellulare. L'uomo è moro, altro circa un metro e 75, con la barba e uno zaino nero.

Sono tante le forze in campo impegnate nelle ricerche dell'uomo, moro e altro circa un metro e 75 con la barba e uno zaino nero. Un'ottantina le persone impegnate tra Soccorso Alpino (35 tecnici), Vigili del Fuoco (anche i Soccorritori Alpino Fluviali), Guardia di Finanza, Carabinieri, Protezione Civile, Polizia Locale di Udine con i droni, otto Unità Cinofile dei vari corpi (Soccorso Alpino, Protezione Civile, Vigili del Fuoco). L'elicottero della Protezione Civile è momentaneamente rientrato dopo aver compiuto ulteriori perlustrazioni dall'alto nella mattinata, purtroppo senza alcun esito. Il lavoro dei cani molecolari è stato completato, dal momento che l'area intorno all'auto dell'uomo è stata molto contaminata nel weekend dai tanti passaggi.

Nel pomeriggio riprenderanno le ricerche in quota, con sondaggi puntuali nei punti in cui i sentieri presentano più esposizione o nei canali più profondi: in questi si caleranno i tecnici con la messa in atto di manovre di corda per sondare i punti più nascosti, ove possibile.