Umbria con temperature da Polo-Nord: termometro a -12, ecco le minime di tutte le città

Ancora una volta è Cascia la città più fredda dell'Umbria in questo inizio di 2019 con i suoi - 12 gradi registrati questa mattina dal Centro funzionale della Protezione civile. Il Paese di Santa Rita superà la località sciistica di Forca Canapine dove il termometro è scesi -9,8 gradi. A seguire Norcia -8,4, a Branca, nell'Eugubino, -8,8, in Alto Chiacio -8,9. Sotto zero anche a Perugia (-2,8) e Terni (-2,7). E tuttti gli altri: Foligno -6,7, Spoleto -4,7, Città di Castello -7,2, Gubbio -7,2, Orvieto -5,2, Nocera Umbra -7,7, Castiglione del Lago -4,5, Bastia Umbra -5,7, Narni -5 e Amelia -3.

PREVISIONI - Secondo l'ultimo bollettino meteo sono esclude precipitazioni nel fine settimana su tutto l'Umbria dove il cielo sarà prevalentemente sereno: sia le massime che le minime, stazionarie o in lieve aumento. Il grande freddo è destinato ancora a regnare per altre 48 ore.