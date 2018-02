Freddo siberiano, temperature in picchiata a Perugia: previsti meno dieci gradi

Buran ha portato un’ondata di freddo siberiano anche in Umbria. Secondo il sito specializzato IlMeteo, quella di oggi, lunedì 26 febbraio, a Perugia, sarà una giornata caratterizzata da freddo intenso e nevicate deboli e intermittenti, con nuvolosità diffusa alternata a schiarite. In serata le nubi tenderanno a diradarsi.

Rischio ghiaccio per tutta la giornata con le temperature minime e massime al di sotto dello zero (minima -7°C, massima -3°C) e zero termico che si attesterà a quota 0m. In nottata continuerà l’abbassamento delle temperature, complici i venti forti provenienti da Nord-Nord-Est con intensità compresa tra 32 e 42km/h, in progressivo indebolimento verso sera.

Martedì giornata con nuvolosità sparsa, con temperatura minima di -8°C e massima di -2°C. Mentre al mattino si attende bel tempo, verso sera inizierà a presentarsi nuvolosità sparsa. Ma è mercoledì che è previsto un deciso abbassamento delle temperature, con la minima che raggiungerà i -10 gradi (la massima si attesterà a -1°). Giovedì primo marzo le temperature ricominceranno comunque a salire.