Allerta meteo, freddo e maltempo in Umbria: scuole chiuse anche a Perugia

Maltempo e allerta meteo su tutta l'Umbria. Domani, lunedì 26 febbraio, scuole chiuse anche a Perugia. "Con ordinanza n.10001 del 25 febbraio, si conferma la chiusura sull’intero territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, per il giorno 26 febbraio 2018".

"Si conferma l’attivazione delle procedure previste dal Piano Neve e dal Piano Comunale Multirischio di Protezione Civile di questo Comune e, più specificatamente, per gli interventi che si renderanno necessari oltre all’eventuale predisposizione dei provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica incolumità".