Frecciarossa, per il Pd manca ancora un pezzo: "Romizi, servono i parcheggi a Fontivegge"

Bene, ma non benissimo. Il Frecciarossa è arrivato, ma il problema, dice il Pd di Perugia, è il parcheggio. “Ad oggi - sottolineano i consiglieri comunali del Pd Tommaso Bori e Sarah Bistocchi - risulta però difficile e soprattutto costoso parcheggiare nell’area della stazione Fontivegge, specie alla luce della recente chiusura del parcheggio adiacente ai binari, che da proprietà privata passerà ad essere di proprietà del Comune di Perugia in quanto rientrante nel bando del Governo per la riqualificazione delle periferie cittadine. Questa area di sosta era utilizzato tutti i giorni da tantissimi viaggiatori, soprattutto pendolari, per lasciare l’automobile dalla mattina alla sera. Ad oggi, oltre la notizia inaspettata della chiusura, non si hanno informazioni precise da parte dell’amministrazione comunale sui tempi previsti necessari ad ultimare l’intervento”.

“Con la nostra proposta presentata questa mattina abbiamo deciso di sollecitare un intervento del sindaco Romizi e della giunta, che ancora non si sono pronunciati sul tema, al fine di attivarli per trovare una soluzione al problema dell’assenza di parcheggi nella zona della stazione Fontivegge, prevedendo, in caso non fosse sostenibile una gratuità degli stessi, un accordo o una convenzione con Trenitalia al fine di stabilire prezzi e tariffe convenienti ed accessibili ai viaggiatori che utilizzano il trasporto ferroviario partendo da Perugia. Nella zona della stazione ci sono una serie di parcheggi a pagamento, che però prevedono delle tariffe non sostenibili per coloro che necessitano di una fermata di lunga durata”.

“E’ la Regione Umbria a finanziare l’attivazione del servizio con un investimento di 1 milione di euro su Perugia in qualità di capoluogo di regione e con il contributo della Caripg. E’ grazie a questo prezioso investimento da parte della Giunta Regionale che da oggi la nostra città potrà usufruire di un collegamento ferroviario ad alta velocità, che agevolerà lavoratori e turisti nei loro spostamenti e viaggi. Nei primi giorni si sono già registrati più di mille biglietti acquistati per la tratta che riguarda Perugia. La Regione sta investendo importanti risorse economiche sulla nostra città ed è necessario che il Comune faccia altrettanto per evitare di vanificare tutto questo impegno”.