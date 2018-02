E' storia, partito il primo Frecciarossa Perugia-Milano-Torino: i costi e gli orari

Ore 5.13 di giovedì 8 febbraio. E qui cambia tutto. Partito il primo Frecciarossa Perugia-Milano-Torino dalla stazione Fontivegge. Al taglio del nastro (simbolico) dell'Alta Velocità la presidente regionale Catiuscia Marini, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, l'intera giunta regionale, il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Squarta, l'assessore comunale Prisco, il segretario regionale del Pd Giacomo Leonelli e il presidente della Camera di Commercio Mencaroni. Insomma, tutti. Perché il giorno - definizione dell'assessore regionale Chianella - è storico.

I costi e i livelli di servizio

Il treno, spiega il sito di Trenitalia, ha 4 livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard. Ad ognuno corrisponde un prezzo diverso per il biglietto. Il costo base è di 54,90 euro per l'andata e 35,90 euro per il ritorno. Prenotando il biglietto con largo anticipo, però, il risparmio è notevole. Il costo scende a 19,90 euro. Per Torino, invece, parliamo di 64, 90 euro. Con molti giorni di anticipo il costo scende a meno di 30 euro.