Il Frecciarossa Perugia-Milano vola: 7200 prenotazioni e 4100 passeggeri in un mese

Vola. Boom di passeggeri e prenotazioni per l’alta velocità Perugia-Milano. “Il collegamento ferroviario di Perugia con Milano e Torino attraverso il Frecciarossa, che giovedì 8 marzoha compiuto un mese di attività ed i numeri sono veramente straordinari raggiungendo quasi il triplo delle previsioni giornaliere che Regione e Trenitalia avevano ipotizzato al momento della firma del contratto”.

“Frecciarossa perugino” che permette di raggiungere Milano e Torino (con fermate ad Arezzo, Firenze e Reggio Emilia) in tempi veramente rapidi. In questo mese – ha affermato Chianella – il servizio ha registrato ben 7.200 prenotazioni e ad oggi sono 4.100 i viaggiatori che hanno usufruito del collegamento. Tutto ciò significa che ogni giorno sono 171 i viaggiatori sulla tratta che prende il via da Perugia, mentre le nostre previsioni ed il nostro contratto con Trenitalia prevede una soglia di 60 viaggiatori (trenta all’andata e trenta al ritorno)”.