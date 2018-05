Frecciarossa Perugia-Milano, che boom: 16300 passeggeri per l'Alta Velocità

Funziona. E piace. Il Frecciarossa Perugia-Milano fa il boom di passeggeri. Secondo il report di Trenitalia per il primo trimestre del 2018 l'Alta Velocità da Fontivegge tocca quota 16.300 passeggeri. Un dato, specifica Trenitalia, omnicomprensivo. Ovvero: "in questo numero sono compresi sia i viaggiatori che hanno già effettuato il viaggio sia quelli che lo hanno prenotato per i giorni futuri". Ma la realtà è che i treni superveloci funzionano. Il contratto tra la Regione Umbria e Trenitalia prevede una media di 60 passeggeri al giorno, 30 all'andata e 30 al ritorno. Un primo ceck della situazione sarà stilato a giugno. Ma i numeri sono confortanti.

I costi e i livelli di servizio

Il treno, spiega il sito di Trenitalia, ha 4 livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard. Ad ognuno corrisponde un prezzo diverso per il biglietto. Il costo base è di 54,90 euro per l'andata e 35,90 euro per il ritorno. Prenotando il biglietto con largo anticipo, però, il risparmio è notevole. Il costo scende a 19,90 euro. Per Torino, invece, parliamo di 64, 90 euro. Con molti giorni di anticipo il costo scende a meno di 30 euro.

Gli orari e le fermate del Frecciarossa per Milano

Il viaggio di andata. Partenza da Perugia alle 5.13. Poi Arezzo alle 6.02, Firenze alle 6.34, Bologna Centrale alle 7.18, Reggio Emilia alle 7.40 e Milano Centrale alle 8.30.

Il viaggio di ritorno. Partenza da Milano Centrale alle 18.45. Poi Milano Rogoredo alle 18.58, Reggio Emilia alle 19.36, Bologna Centrale alle 20.02, Firenze Santa Maria Novella alle 20.40, Arezzo alle 21.22 e Perugia alle 22.18.