Alla Fiera, mulo si spaventa e va in fuga: preso in pieno uomo, gravi ferite e trauma cranico

Si è spaventato, è riuscito a liberarsi dalla presa del padrone e mentre era in fuga, al galoppo, ha preso in pieno un pensionato provocadogli ferite gravi per via della sua mole imponente. Il protagonista di questo incidente è stato un mulo - un incrocio tra somaro e cavallo femmina - che si trovava a Fratticiola Selvatica per la tradizionale fiera della “39^ rassegna del mulo e del cavallo da soma”. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Farneto di Colombella, l'animale si sarebbe spaventato per via di alcuni ragazzi che stavano correndo.

Ad aver avuto la peggio, come già scritto, è stato un pensionato che è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia. Gli hanno riscontrato “trauma cranico commotivo – fratture ed escoriazioni multiple varie”. E' ancora ricoverato nel reparto di ortopedia. Il mulo è stato riconsegnato al proprietario titolare di una azienda agricola di Amatrice.