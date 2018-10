Flash - Scomparso da due giorni, ritrovato all'interno di un pozzo e salvato

E' stato ritrovato vivo all'interno di un pozzo, il 76enne Franco Moscetti che era scomparso da casa, a Fossato di Vico, il 3 ottobre. Dopo due giorni di incessanti ricerche è stato individuato dopo essere caduto nel pozzo e sono in corso le operazioni degli uomnini del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria e dei vigili del fuoco per portarlo all'esterno per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

Non dà più notizie di se da ore, ricerche in corso: ecco l'identikit dell'uomo scomparso

Aggiornamenti nel corso della mattinata