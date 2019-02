Frana a Scheggia, costone roccioso si stacca in Val di Raniera e danneggia l'acquedotto

Durante la fine della scorsa settimana, una frana si è staccata da una parete rocciosa sopra la Val di Raniera, nel Comune di Scheggia e Pascelupo, danneggiando anche l’acquedotto e interrompendo l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Monte Fiume e Buotano.



Il Comune e la Protezione Civile Regionale hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu) per la raccolta di informazioni e dati in loco e per verificare lo stato dei luoghi in vista della riparazione dell’acquedotto lesionato.

Mentre il Comune ha provveduto ad interdire l’accesso all’area, una squadra del Sasu si è recata sul posto, effettuando sopralluoghi: "Essendo un’area particolarmente impervia con pareti di roccia instabile di oltre 50 metri, resa ancor di più a causa della frana, è stato necessario richiedere il supporto di un elicottero per consentire una migliore visione dei luoghi ed effettuare una esplorazione più meticolosa ed in sicurezza", spiegano dal Soccorso Alpino.