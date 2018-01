Frana in via San Sebastiano, il Comune corre ai ripari: l'intervento per la riapertura è concluso

Siamo tra la Conca e San Francesco al Prato. Frana in via San Sebastiano, strada che va da via Santa Elisabetta a via dell’Eremita. A pochi metri dall’imbocco su via Alessandro Pascoli, una frana ne ha inibito il passaggio. Le piogge consistenti degli ultimi tempi avevano imborfato il terreno che la sorregge lungo la striscia che costeggia la parte inferiore.

Qui il guard rail (che protegge da possibili cadute nel dislivello consistente) è franato, trascinando con sé parte della carreggiata. La ditta incaricata dal Comune è intervenuta consolidando, rifacendo il manto e piazzando una nuova barriera metallica di contenimento.

Successivamente è stato asportato il vecchio guard rail, scivolato a valle, e ripristinata la solidità del pendio. Innanzi tutto, è stata riportata una cospicua quantità di breccino stabilizzato. Poi è stata realizzata una scarpatina di sostegno.

“Il lavoro definitivo – spiega un addetto – avrebbe dovuto precedere la realizzazione di un robusto muro di sostegno in cemento armato: il che avrebbe comportato una spesa che il Comune ha dichiarato di non poter sostenere”. Così è stato realizzato tutto in economia, facendo di necessità virtù.