Frana a Deruta, evacuata un'anziana di 80 anni: vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle cinque di questa mattina per una frana che si è verificata in una strada comunale nei pressi del centro storico a Deruta. Secondo una prima ricostruzione, la frana sarebbe stata provocata dalla rottura di una tubazione dell'acqua, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco, intervenuti con uomini e mezzi del comando di Perugia, hanno provveduto ad evacuare un'anziana di 80 anni. La frana interessa sette unità non abitate. Sul posto anche i carabinieri.