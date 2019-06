Due Frecciarossa per il periodo estivo lungo l'asse Napoli-Roma-Milano a Chiusi, benefici anche per il Trasimeno

Due Frecciarossa, fino al 15 settembre, collegano Chiusi-Chianciano Terme alle principali città italiane servite dall’Alta Velocità. Le nuove fermate sono la risposta alla crescente domanda di mobilità turistica nel periodo estivo. L’obiettivo è infatti soddisfare la domanda stagionale turistica verso le aree di Chiusi, Siena e le sue Terre, Val di Chiana, Val d’Orcia, Amiata e Trasimeno. Un piccolo beneficio per agganciarsi all'alta velocità per zone umbre come Castiglione del Lago, Orvieto e Città della Pieve che dalla propria stazione arrivano facilmente e in breve tempo nella cittadina di Chiusi.

La partenza del Frecciarossa 9501 è prevista da Milano alle ore 5.00 con fermate a Bologna Centrale (a. 6.02 – p. 6.05) - Firenze Santa Maria Novella (a. 6.46 – p. 6.55), Arezzo (a. 7.28 – 7.30), Chiusi-Chianciano Terme (a. 7.56 – p. 7.58), Roma Tiburtina (a. 8.51 – p. 8.53) Roma Termini (a. 8.58 – p. 9.10) e arrivo a Napoli Centrale alle ore 10.20.

La partenza da Napoli è in programma alle 18.50 con fermate intermedie a Roma Termini (a. 20.00 – p. 20.10), Roma Tiburtina (a. 20.17 - p. 20.19), Chiusi-Chianciano Terme (a. 21.07 – p. 21.09), Firenze Santa Maria Novella (a. 21.51 – p. 22.00), Bologna Centrale (a. 22.35 – p. 22.38), Reggio Emilia AV (a. 22.57 – p. 22.59), Milano Rogoredo (a. 23.35 – p. 23.37) e arrivo a Milano Centrale alle ore 23.50.