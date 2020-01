FOTO NOTIZIA Incendio ad Umbertide in via Cesare Battisti

Incendio di un casotto del comune ad Umbertide in via Cesare Battisti all’altezza della moschea. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello allertati intorno alle 18,30. Le fiamme sono state domate e, a quanto sembra, all'interno della struttura non sembra ci siano state cose di valore. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri.