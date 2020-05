FOTO NOTIZIA Incendio a Boschetto: centinaia di presse in fiamme

Incendio a Gualdo Tadino, nel tardo pomeriggio di oggi, in località boschetto dove oltre 150 presse sono andate in fiamme. Il tutto a pochi metri da alcune abitazioni. Ma secondo quanto riportato dai vigili del fuoco del Comando di Gaifana non è rimasta coinvolta nessuna persona e attualmente l'area è stata messa in sicurezza. Le foto dell'intervento.

