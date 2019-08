FOTO NOTIZIA Accade in centro storico: vandali contro una Vespa parcheggiata in un vicolo

Un paio di notti da guerriglia urbana. Non solo auto fortemente danneggiate, ma risse, ferite a colpi di bottiglia per ben due notti consecutive. Scontri legati ad affari poco leciti, si dice. A fare le spese di questo clima, anche una povera Vespa, parcheggiata in via delle Cantine: una strada maleodorante di orina, centrale eppure discosta, adiacente a via Ulisse Rocchi. Nelle foto l’accanimento con cui i vandali si sono accaniti contro l’innocente scooter. Peccato per il proprietario che dovrà subirne i danni.

