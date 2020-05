FOTO NOTIZIA Caduta in montagna: scattano i soccorsi sul monte Tezio

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, è scattata la macchina dei soccorsi, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, per recuperare una persona presso la Tomba del Faggeto, alle pendici del monte Tezio, zona Pantano. L'escursionista era scivolato provocandosi la frattura di una caviglia. Impossibilitato a muoversi ha lanciato l'allarme. L'uomo, dopo poco, è stato individuato e messo in sicurezza. Immediato il trasporto in Ospedale a Perugia.

