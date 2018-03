Una operazione di salvataggio particolare: salvata una volpe caduta nelle acque gelide di un invaso artificiale

I Vigili del Fuoco di Gaifana sono stati chiamati dai Carabinieri forestali di Gubbio, sabato scorso, per un salvataggio molto particolare: recuperare una piccola volpe scivolata in laghetto artificiale su Cima Mutali, situato ad oltre 1000 metri sul livello del mare nel comune di Fossato di Vico. L'invaso viene utilizzato per raccogliere l'acqua piovana per rifornire elicotteri e aerei anti-incendio. Considerata la difficoltà per raggiungere la piccola volpe, già nell'acqua gelida da ore, i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzate tecniche e attrezzature di soccorso alpino-fluviale e idrocostume, per scendere lungo la parete liscia e scivolosa del bacino. La volpe si è fatta prendere docilmente e poi è stata consegnata agli agenti dei Carabinieri forestali che erano sul posto.