Taglia un albero nel bosco ma qualcosa non va per il verso giusto: colpito dal tronco alle gambe

E' stato portato a Perugia, con l'elisoccorso da Fossato di vita, l'uomo rimasto vittima questa mattina di un incidente all'altrezza delle Pale Eoliche. Si tratta di un operaio dell'Agenzia Forestale regionale di 54 anni che mentre tagliava un albero è stato colpito da un tronco. L'Ufficio Stampa dell'Ospedale del capoluogo ha fatto sapere che non è in pericolo di vita ed ha riportato però traumi e ferite serie agli arti inferiori. Il recuperodella vittima dopo l'incidente non è stato per nulla facile: infatti sono dovuti entrare in scena gli uomini del Soccorso Alpino che hanno trasportato l'operaio in una zona accessibile della montagna e da lì lo hanno affidato alle cure del personale medico del 118.