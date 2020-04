Coronavirus, a Fossato e Costacciaro i pazienti sono guariti: non ci sono nuovi contagi

Buone notizie arrivano dai piccoli comuni dell'appennino umbro-marchigiano dell'area dell'Altochiascio: Costacciaro e Fossato di Vico. In quest'ultimo territorio l'unica persona risultata positiva al coronavirus è stata dichiarata guarita dall'Asl a seguito di due tamponi negativi. Pertanto allo stato attuale nel Comune di Fossato di Vico non ci sono persone positive al Covid19 e le persone in isolamento fiduciario stanno calando. Ottimo anche il bollettino di Costacciaro: dei 4 casi positivi, tre persone sono state dichiarate dall'ASL "guarite" in seguito ai risultati negativi dei due tamponi. La quarta persona non ha più sintomi da alcuni giorni e nella prossima settimana si sottoporrà al doppio tampone per verificare la definitiva guarigione. Allo stesso tempo tutte le 8 persone che erano in isolamento domiciliare hanno terminato il loro periodo di quarantena non manifestando i sintomi della malattia.

