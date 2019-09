Fossato di Vico, auto finisce nel fosso: in tre all'ospedale

A dare l'allarme sono stati gli operai impegnati nei lavori al tunnel della strada. Avevano sentito dei rumori improvvisi e successivamente delle grida di persone che chiedevano aiutp. Ma da dove arrivassero le grida non riuscivano a vederlo. Lo hanno scoperto i vigili del fuoco di Gaifana, allertati dagli stessi lavoratori.

Nel fosso lungo la state 76, tra Fossato di Vico e Cancelli, un'automobile, uscita di strada e finita tra la vegetazione, con dentro tre persone. Soccorse dai vigili gli occupanti sono stati affidati alle cure del 118 che ha disposto il loro trasferimento all'ospedale di Fabriano. Le loro condizioni non sono ritenute allarmanti, anche il ferito più grave dei tre non risulta in pericolo di vita. Nel tardo pomeriggio le operazioni di recupero della vettura con l'utilizzo della gru.