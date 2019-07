Maltempo, grandinata record in Umbria (gallery). Il Comune di Fossato: "Inviateci foto e video dei danni"

Gubbio e Fossato di Vico sono stati i comuni maggiormente colpiti dal maltempo nella giornata di ieri. La grandinata record ha creato molti danni non solo all'agricoltura, ma anche alle abitazioni (vetri rotti) e in particolare alle auto. Il comune di Fossato, proprio per via di questo evento eccezionale, ha invitato i cittadini a comunicare i danni subiti a beni mobili e immobili con foto e breve descrizione allegate. Il tutto da inviare tramite una email all'indirizzo: c.gola@comune.fossatodivico.pg.it; o una PEC all'indirizzo: comune.fossatodivico@postacert.umbria.it; o depositando il tutto all'Ufficio Protocollo. Obiettivo: avere le prove dei danni per poi richiedere alla Regione e al Governo eventuali risarcimenti. Le foto raccolte su Facebook stanno a dimostrare la pericolosità della grandinata record che si abbattuta sull'alta Umbria.