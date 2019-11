Forzato nella notte a Perugia l’apparato tecnologico della fibra

Forzato nella notte l’apparato tecnologico della fibra ai piedi della scalette che collegano via Calindri con via Torelli. Si tratta dell’armadio contrassegnato con la sigla RL 411. Va peraltro sottolineato che il fatto non accade per la prima volta, ma ci sono state diverse altre intrusioni con danneggiamenti. Certamente un atto vandalico. A meno che non si voglia pensare a un tentativo di collegarsi abusivamente alle linee per carpire dati. Ma, in tal caso, i malviventi si sarebbero premurati di richiudere lo sportello.

Sta di fatto che quell’armadio metallico, ingombro di piastre e fili, è stato forzato facendo leva e strappando, anziché tentare di violare la serratura, apribile con un semplice quadruccio. Per il momento non si lamentano malfunzionamenti, ma è probabile che qualche residente abbia difficoltà a entrare in rete o a telefonare. L’unica cosa da fare è sollecitare l’intervento dei tecnici Tim che verifichino il funzionamento e proteggano la strumentazione.