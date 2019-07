Neopatentata sfreccia a forte velocità e ubriaca: patente ritirata e maxi multa

Fermata con un tasso alcolemico 4 volte superiore a quello consentito, mentre sfrecciava a forte velocità per le strade di Santa Maria degli Angeli. Gli agenti di polizia del Commissariato di Assisi stavano effettuando dei controlli quando hanno notato l’utilitaria percorrere la strada a gran velocità.

I poliziotti hanno inseguito l’auto, riuscendo a fermare e ad indentificare la conducente: una ventenne neopatentata. Sottoposta all’alcol test, la ragazza aveva un tasso alcolemico superiore a quattro volte il limite consentito per legge. Alla giovane è stata ritirata subito la patente (che sarebbe stata successivamente revocata con divieto di conseguirla per tre anni) , denunciata per guida in stato di ebrezza e multata per oltre 500 euro.